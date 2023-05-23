День открытых дверей организовали в «Орлеу»для будущих учителей

В областном филиале национальном центре повышения квалификации «Орлеу» провели день открытых дверей. Пригласили студентов 3-4х курсов Высшего колледжа имени М.Жумабаева. 70 будущих учителей посетили мастер-классы. Специалисты поделились своим опытом, познакомили студентов с актуальными направлениями в педагогике. Это «Говорящие стены», «Lesson Study», «Web 2,0».

АЗИЗА ИБРАЕВА, главный методист АО «НЦПК Орлеу»:

— В общем, разделили их на 3 группы по актуальным направлениям, чтобы они могли с этими направлениями познакомится и в будущем, раз они уже выбрали эту профессию, могли применять это в практике.

Камилла Карим