Члены Совета матерей заключили меморандумы с 5 аптеками

На площадке областной библиотеки им. С.Муканова прошел семинар-тренинг под названием «Бақытты ана — бақытты қаласы». Его организовал Совет матерей, созданный при областной ассамблее народа Казахстана. Сегодня в него входят более 400 человек. Члены Совета говорили о проделанной работе, обсудили планы на будущее. Представители объединения занялись проверкой аптек. С пятью из них заключили меморандумы о сотрудничестве.

ЖУЛДЫЗ САТТАРОВА, председатель совета матерей АНК СКО:

— 2-3 раза мы ездили и проверяли аптеки. Нарушений не выявили. Тем, кто прошел проверку, мы планируем вручить «Зеленые сертификаты». Этот документ доказывает, что аптека успешно прошла наш мониторинг.

Дарья Пышмынцева