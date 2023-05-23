Аким СКО объявил выговор нескольким госслужащим

В областном акимате состоялось аппаратное совещание. Его начали с кадрового назначения. Глава региона Айдарбек Сапаров представил нового начальника департамента уголовно-исполнительной системы по СКО Адилета Мустафина. Затем перешли к повестке совещания. Первый вопрос — итоги социально-экономического развития региона за 4 месяца и исполнение бюджета. В регионе зафиксирован рост производства мяса на 7,5%, молока — на 5%. Но по яйцу наблюдается снижение на 10%.

Также главный экономист области сообщил, что некоторые районы слабо занимаются овощеводством. Были озвучены и такие проблемы, как низкая заработная плата и медленные темпы строительства. Разочаровывает и работа по привлечению инвестиций. Из запланированных на этот год почти 500 млрд тенге вложено только 83 млрд. Хромает и исполнение местного бюджета.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— Допустили неосуществление средств следующие нижестоящие бюджеты города Петропавловска — на 331,1 млн тенге, что составило 96% от плана. Неосвоение по целевым трансфертам сложилось в связи с отставанием от графика производства работ подрядчиками.

В районах тоже наблюдается неосвоение. Аким области поручил первому заместителю Марату Тасмаганбетову взять вопрос на личный контроль и провести совещание. Озвучил глава региона и поручения для профильных управлений. Рассмотрели на аппаратном совещании и подготовку к пожароопасному периоду и купальному сезону. Хоть площадь области и небольшая, а населения значительно меньше, чем в других регионах, мы в лидерах по числу чрезвычайных ситуаций, связанных с огнем.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За 3 года зарегистрировано 2180 пожаров. Общий ущерб составил 867 млн тенге. Эти факты говорят о том, что мы не дорабатываем.

А именно слабо провели работу по покосу камыша. Из-за этого в начале мая в мкр-не «Береке» произошел большой пожар, люди остались без домов. В районе Магжана Жумабаева ситуация тоже не радует. В одном из местных агроформирований пожар был трижды. За это акиму города и района Айдарбек Сапаров объявил выговор.

Третий вопрос совещания посвятили завершению учебного года и детскому отдыху.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Управлению образования необходимо взять на контроль проведение конкурсных процедур для обеспечения безопасности организаций образования в срок до 25 августа текущего года. Финансирование выделено. Вы должны вовремя провести конкурсные процедуры и обеспечить безопасность всех школ.

Сейчас на территории региона 14 летних лагерей. 11 из них в этом году примут детей. Говоря о необходимости создания надлежащих условий в местах отдыха, Айдарбек Сапаров отметил, что в ходе рабочей поездки в районы он сам проверит некоторые из них.

Айгерим Хамзина