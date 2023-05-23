26 мая в Петропавловске пройдут бесплатные консультации от юристов

Республиканская социальная акция «Народный юрист» пройдет по всей стране 26 мая в 17:00. Петропавловск не стал исключением. Бесплатные консультации от лучших юристов, адвокатов, представителей государственных органов может получить любой желающий. Для этого нужно прийти в Северо-Казахстанскую областную универсальную научную библиотеку им. С.Муканова и принести с собой все необходимые документы по вашим запросам. За период проведения акции с 2016 года бесплатную юридическую помощь по стране получили свыше 150 тысяч обратившихся граждан. На их вопросы отвечали более 7 тысяч юристов и руководителей госорганов.

АЙДОС ЖУНИСОВ, первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— В этом году эта акция будет проводиться и в районных центрах. В этой акции примут участие государственные служащие разного уровня местных исполнительных органов, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы. Будут присутствовать юристы, нотариусы, адвокаты. Основная цель акции — повышение правовой грамотности населения, а также оказание содействия в решении каких-либо правовых вопросов.



Анастасия Кузнецова