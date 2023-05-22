В СКО открыли скаковой сезон

Летний скаковой сезон открыли в СКО. Торжественное мероприятие прошло на ипподроме «Кулагер». Там собравшихся приветствовал первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— В Казахстане и в нашем регионе особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. В области более 800 детей занимаются қазақ күресі. Кроме того, развитие получат такие виды спорта, как қазақ күресі, белбеу, көкпар, аударыспақ, теңге алу, жамбы ату, ат жарысы. Профессиональные спортсмены проходят подготовку в национальных конных спортивных клубах «Тұлпар» и «Арғымақ». Их воспитанники показывают хорошие результаты.

Запомнилось открытие скакового сезона игрой «Қыз қуу». Парень на коне пытается догнать девушку и поцеловать ее в щеку. Это не так просто, как кажется. Девушка ловко управляется со своим конём.

Днём ранее на ипподроме прошли состязания по кокпару среди подростков. А в день открытия организовали 9 заездов.

ОЛЬГА ПЛАТОШКИНА, главный судья соревнований:

— Сегодня у нас 13 районов, 65 голов. Плюс у нас выступление показывают ДЮСШ по конным национальным видам. Мы показываем выступления по қыз қуу. Ещё представим соревнования по жамбы ату, это стрельба из лука. Также будет показательное выступление по аударыспаку.

Начался самый интересный и необычный заезд. Всадники на вот такой двухколесной повозке преодолевают дистанцию в 1600 метров. Первым в этом состязании до финиша добрался Габдуали Нурматов.

ГАБДУАЛИ НУРМАТОВ, участник соревнований:

— Заезд получился очень красивый, резвый. Занимаюсь я очень давно, уже 50 лет. Сейчас на пенсии, продолжаю работать.

Ежегодно открытие скакового сезона собирает полные трибуны. Этот раз не стал исключением. Выступлениями жокеев зрители были довольны.

— Душа радуется. Потому что каждый год появляются лидеры, процветает в СКО конный спорт. Нравятся такие соревнования по байге и кокпару. Всё прошло хорошо. Утром были, смотрели.

— Проходит на высшем уровне. Удачи всем участникам. Радует, что у молодёжи с каждым годом всё больше интереса к национальным видам спорта.

Не менее зрелищно прошло состязание құнан бәйге. Участвуют 3-летние жеребцы. Им предстоит проделать 4 круга на дистанции 7 км. За победу борются 7 жокеев. Один из них лидировал первые три круга. Но скачки, как обычно, непредсказуемы. На последнем круге вперед вырывается Мейрамгали Динислам.

МЕЙРАМГАЛИ ДИНИСЛАМ, участник соревнований, район им. Г.Мусрепова:

— Мне 14 лет. Скачками я занимаюсь 2 года. У меня дома 6 лошадей. Каждого я знаю и отношусь особенно. Сам за ними ухаживаю, кормлю и убираю. Кататься на лошади меня научил папа.

Победители и призёры соревнования получили грамоты, медали и кубки.

Айгерим Хамзина