В Кызылжарском районе выбрали акима Архангельского сельского округа

С 7 утра начал свою работу избирательный участок №258 в селе Архангельском Кызылжарского района. Сельчане активно идут голосовать за достойного кандидата на пост акима Архангельского сельского округа. За первые два часа свой голос отдали 102 человека или порядка 25% избирателей.

СЕРГЕЙ ГРЕНАДЁРОВ, председатель участковой избирательной комиссии:

— На нашем избирательном участке №258 524 избирателя. Как обычно, стандартная комиссия — 5 членов. Все люди опытные, работают слаженно.

За лучшее будущее родного села свой голос отдала Ангелина Рожкова. Девушка учится в Kozybayev University, но часто приезжает домой. Говорит, в селе не без проблем. Надежда — на нового акима.

АНГЕЛИНА РОЖКОВА:

— Я надеюсь, что у нас село с новым акимом улучшится, что-то у нас появится новое, что-то будет лучше развито. У нас такая проблема есть — не ходят автобусы и газели в село. И я думаю, с появлением нового акима, эта проблема решится.

Старшее поколение с мнением молодежи солидарно. Проблема с транспортом насущная.

ОЛЬГА ЭРНСТ, жительница с.Архангельское, Кызылжарский район:

— Автобусы не ходят, газель не ходит, тяжело, конечно, ученикам, студентам. Приходится на такси, а это дорого. Нам, например, ездить за лекарствами в Бесколь тоже на такси тяжело каждый раз ездить. Мы находим выход, но будем надеяться, что будет лучше.

А так на селе все хорошо, говорят жители. Сегодня хочется, чтобы Архангельское также процветало и радовало улучшениями.

ВЕРА ГРЕНАДЕРОВА, жительница с.Архангельское, Кызылжарский район:

— С благоустройством все нормально, в общем, все хорошо. Мы тут с мужем живем около 40 лет. Поэтому переживаем за то, чтобы было здесь все хорошо и желаем, чтобы новый аким соответствовал.

Ещё один избирательный участок расположился в селе Новокаменке. Голосование проходило до 8 часов вечера. Отдали свой голос на двух участках сельского округа 75,6% избирателей. По итогам подсчета бюллетеней акимом Архангельского сельского округа стала Лилия Русина, выдвинутая политической партией AMANAT. За нее проголосовали 586 сельчан или 73,6%. Подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске нововстей.

Анастасия Кузнецова