Стоимость проезда на общественном транспорте повысится в Петропавловске

В Петропавловске предлагают увеличить стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь горожанам, чтобы добраться из одной точки в другую, придётся заплатить 100 тенге. Это безналичный расчёт, а наличный составит 170 тенге, сообщают в горакимате. Причина удорожания — значительное повышение цен на горюче-смазочные материалы и обслуживание автобусов. К примеру, летом литр дизтоплива стоит 295 тенге, а зимой — в разы дороже. Последний раз тариф на проезд в общественном транспорте повышали 5 лет назад.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— Этот вопрос мы начали прорабатывать в конце 2022 года. На сегодня проект постановления находится на обсуждении на сайте «Открытые НПА», после чего будет отправлен на рассмотрение в общественный совет, далее в городской маслихат, а после в органы юстиции. Все убытки, которые несут перевозчики, мы субсидируем. Если в 2021 году мы выделили на субсидии 707 млн тенге, то на сегодня мы будем направлять 2 млрд 162 млн тенге.

Алишер Ашимов