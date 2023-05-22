Пожарные устанавливают бесплатные датчики угарного газа и дыма в частных жилых домах

С начала года в области зарегистрировано 25 пожаров в частном жилом секторе. Чтобы предостеречь горожан от несчастных случаев, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Петропавловска проводят рейды и устанавливают бесплатные датчики угарного газа и дыма. Рассчитывать на них могут жители, которые относятся к социально уязвимым слоям населения.

Посетили спасатели и дом Ивана Сазикина, установили в его доме пожарный извещатель. На летние каникулы к пенсионеру приезжают внуки, за которыми нужен глаз до глаз. Теперь, говорит Иван, можно спать спокойно.

ИВАН САЗИКИН , житель:

— Ну, больше спасибо, поставили. Пищать будет при угарном газе. Запикает, разбудит.

Рейды спасатели проводят на постоянной основе. Заходят в частные дома, проверяют состояние печи, дают несколько простых рекомендаций.

САЯН АХМЕТЖАНОВ, старший инженер УЧС:

— Мы гражданам объясняем правила пожарной безопасности. Также мы рекомендуем ставить датчики угарного газа, которые могут их в любой момент предупредить, подать сигнал. Датчик издает сильный звук. Так же в ходе рейдовых мероприятий мы смотрим вьюшки отопительных печей. Во вьюшке прорез должен быть для безопасности, когда преждевременно закрывают данную вьюшку полностью есть риск. А когда есть прорез, данный дым понемногу сам выходит наружу.

С начала текущего года в частных домах пожарные установили 250 датчиков угарного газа и дыма. Данную работу планируют проводить два раза в неделю.

Камилла Карим