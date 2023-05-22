Фестиваль «БОТАЙ ПЫРАҒЫ — 2023» прошёл в Айыртауском районе

Площадка музея-заповедника «Ботай» в этом году отмечает своё 5-летие. На территории в 15 га располагаются места археологических раскопок древнего городища. Здесь по сей день ведутся работы с привлечением отечественных иностранных учёных и специалистов. Именно здесь, согласно сведениям, впервые одомашнена лошадь, а также началось изготовление кумыса. О любви ботайцев к лошадям здесь говорит большое количество найденных костей и конских шкур.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, председатель общественного объединения «Туристская ассоциация по СКО»:

— Это достояние не только Северо-Казахстанской области и Казахстана, но и всего мира. Ряд учёных выезжали на это место — из Германии, Америки, Франции. Присутствуют не только много учёных, но и очень много детей. Это говорит о том, что, во-первых, наша молодёжь интересуется историей, наследием Казахстана, при этом развивается в направлении исторических ценностей и преемственности будущим поколениям.

На разных площадках гости могли ознакомиться с бытом ботайских общин. Все артефакты, представленные на обозрение, подлинные и найдены в этой местности. Для посетителей организованы мастер-классы по стрельбе из лука, метанию копья, верховой езде, изготовлению каменных дисков и созданию керамических сосудов по древним технологиям.

КУАНЫШ ШАКШАКОВ, директор историко-культурного музея-заповедника «БОТАЙ», Айыртауский район:

— Мы создаём своего рода мультипликативный эффект, то есть мы создаём образ жизни, быт, то, чем занимались люди 6000 лет назад. То, что они одевали, как готовили кумыс, как они изготавливали керамические сосуды, каменные орудия труда, каменные диски. Всё это мы путём мастер-классов показываем, а все участники могут в этом активно поучаствовать.

Несмотря на погоду, музей под открытым небом посетили почти 1200 человек. В конце фестиваля состоялся импровизированный шаманский обряд с файер-шоу. Апогеем вечера стало зажжение ботайского костра. Руководители проекта уверяют, что мероприятие подобного формата планируется проводить ежегодно для увеличения потока туристов в регион.

Алишер Ашимов