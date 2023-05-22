«Дети в ночном городе». Полицейские провели в Петропавловске рейды

В преддверии летних каникул ювенальные полицейские провели в Петропавловске оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Совместно с работниками сферы образования стражи порядка выходили в рейды по улицам в темное время суток. Кроме того, полицейские проверяли съёмные квартиры, коттеджи, супермаркеты и развлекательные заведения.

Три 17-летние девушки засиделись у знакомой и решили прогуляться. О том, что после 23 часов несовершеннолетним нельзя находиться вне дома без законных представителей, они знали, но серьезно к этому не относились.

КАМИЛА КОНВАЕВА, участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП г. Петропавловска:

— В ходе рейдовых мероприятий на территории г. Петропавловска были остановлены несовершеннолетние лица на пересечении ул. Интернациональной — Жумабаева. Данные несовершеннолетние лица были доставлены в УП г.Петропавловска для установления их личности. Также были приглашены законные представители несовершеннолетних, на которых были составлены административные протоколы по ст. 442 ч. 2 КРКоАП.

За 3 дня ОПМ полицейские застали подростков во время ночных прогулок 22 раза. О том, почему от такого времяпровождения лучше отказаться сотрудники ювенальной полиции рассказывали на встречах с учащимися школ и колледжей. За время профилактического мероприятия их было свыше 300.

Дарья Пышмынцева