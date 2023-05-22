6-я летняя спартакиада по боксу среди женщин завершилась в Петропавловске. В республиканском первенстве принимали участие 80 спортсменок из 16 регионов страны. В Северо-Казахстанской области такое состязание проходило впервые. Спартакиада была отборочным турниром на Азиатские игры, которые пройдут этой осенью в Китае. Больше всего первых мест в своих весовых категориях завоевали спортсменки из Астаны, Алматы и Шымкента. Золотую медаль получила североказахстанка Наталья Богданова.



Дарья Пышмынцева