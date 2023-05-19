Заседание по вопросам развития экспорта прошло в областном акимате

Заседание регионального экспертного совета прошло в областном акимате. На повестке дня — вопросы развития экспортного направления. Большие задачи перед промышленностью по этой линии ставит глава государства. Казахстан и наша область, отмечает заместитель акима области Сатжан Аблалиев, имеют ресурсы в сфере агропромышленного комплекса, развития машиностроения. Мы давно экспортируем муку и зерно. Кроме того, в последние годы стали активно поставлять на экспорт мясные полуфабрикаты и макаронные изделия. В прошлом году объём превышал 472 млн американских долларов, а экспорт обрабатывающего сектора составлял 165,5 млн. Обработка в общем объёме экспорта занимает порядка 35%. Сегодня в нашем регионе функционируют порядка 80 экспортоориентированных предприятий.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— В рамках СЭЗ «Qyzyljar» активно развиваются и реализовывают свои проекты экспортоориентированные предприятия. Так, запущено производство трансформаторного оборудования. Экспорт продукции в РФ — до 98%. Приступили к реализации: завод по производству ДСП — турецкий инвестор, завод по производству прицепной сельхозтехники из Германии, российские инвесторы начали проектирование и строительство заводов по производству железобетонных труб, лёгких стальных тонкостенных конструкций, локализации производства подъемно-транспортного оборудования. Планируется реализация проекта по производству керамического кирпича.



Алишер Ашимов