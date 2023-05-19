Всемирный день метрологии отмечается 20 мая. Специалисты этой сферы ежедневно следят, чтобы измерительные приборы и техника работали точно. Это и медицинские приборы, начиная от элементарных градусников, и приборы учёта энергии в наших домах, и весы, которые используют в лабораториях. Метрология играет роль во всех сферах жизни.

ВАДИМ МАРШАКОВ, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии по СКО:

— В этом году отмечается 100 лет метрологии Казахстана. 1923 году в Семипалатинске было создано отделение Омской проверочной службы. В 1925 Семипалатинское отделение стало самостоятельной службой и обслуживала Семипалатинскую, Петропавловскую и Семиреченскую губернии.

Сейчас на каждом предприятии есть ответственный за измерение. Без этого не достичь нужного качества продукции. Не обходились без метрологии и в прошлые века. Только выглядели эти приборы иначе.

МУРАТ ТЛЕУЖАНОВ, руководитель отдела СКФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации:

— Весы 1845 года выпуска. Вот весы 1903 года. Также мы в музей выставили морской хронометр. Прибор является очень точным и редким. Вот гири, раньше они были керамические 1936 года выпуска.

Сейчас всё больше метрологи используют электронные меры. Сейчас на предприятиях страны трудится свыше 10 тысяч метрологов.

Айгерим Хамзина

