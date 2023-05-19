Ветерану воинской части 6637 НГ РК Виктору Лахтину исполнилось 90 лет

Вот так торжественно военный оркестр встречает труженика тыла, ветерана воинской части 6637 Национальной гвардии страны Виктора Прохоровича Лахтина. Ему сегодня исполняется 90 лет. 30 из них он посвятил воинской службе.

ВИКТОР ЛАХТИН, труженик тыла, ветеран воинской части №6637 НГ РК:

— Начинал я службу в авиации, служил в северной группе войск заграницей. Техник-механик. Локаторы я обслуживал. Три полка авиационных и локаторы. Я их обслуживал. Потом расформировали и я пришёл сюда в военкомат.

В воинской части 6637 Виктор Прохорович около 25 лет трудился командиром автомобильного взвода и встретил пенсию.

Айгерим Хамзина