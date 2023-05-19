Рекордный для области вес марихуаны уничтожили областные полицейские

Это уже шестая процедура уничтожения наркотиков в текущем году. Полицейские сжигали их в присутствии членов комиссии и представителей общественности. На этот раз предали огню свыше 460 кг марихуаны и гашиша — сюда входит рекордная за последние 10 лет партия, изъятая в конце апреля в результате спецоперации по пресечению канала поставки наркотиков. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности пригласили также волонтеров молодежного ресурсного центра. Показали, как работает комиссия в составе представителей заинтересованных служб и госорганов. Процедура уничтожения наркотиков включает все этапы, в том числе обязательную видеофиксацию проверки целостности упаковок с марихуаной. Всего с начала года полицейские региона изъяли из незаконного оборота более 500 кг различных наркотических средств.



Камилла Карим