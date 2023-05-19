Порядка 140 юных спортсменов области приняли участие в спортивном ориентировании

140 спортсменов области в возрасте от 9 до 18 лет выстроились на старте. В глазах читается волнение, но оно не должно помешать успешно сориентироваться в городском парке. Справиться с ним помогают ребятам их тренеры. В руках только компас и карта местности. В спортивном ориентировании принимают участие 9 команд из 8 районов области и одной команды ДЮСШ. Помимо физической подготовки здесь требуется смышленность. Спортивное ориентирование ещё называют «шахматами на бегу». Командам необходимо придерживаться маршрута и оперативно находить точки отметки на контрольных пунктах. Соревнования проходят в рамках традиционной спартакиады «Жастар». Это первый день. Завтра спортсменам предстоит покорить местность Мещанского леса, а послезавтра их ждет спортивная эстафета в парке Победы. Награждение пройдет 21 мая.



Анастасия Кузнецова