На площади в 4,5 млн га посеют сельхозкультуры в СКО

О ходе весенне-полевых работ говорили на брифинге в региональной службе коммуникаций. В этом году в регионе сельскохозяйственные культуры посеют на 4,5 млн га площади. Большую часть займут зерновые и масличка. Кроме того…

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Для насыщения внутреннего рынка социально-значимыми продуктами будут увеличены площади гречихи и составят порядка 27 тыс. га, площади картофеля — до 7,0 тыс. га и овощей — до 1,2 тыс. га в организованных хозяйствах. В рамках диверсификации посевные площади чечевицы будут увеличены до 90 тыс. га, подсолнечника — до 125 тыс. га.

Влагообеспеченность почв в области оптимальная. Яровой сев составил почти 658 тысяч га. Сельхозформирования в этом году семенами обеспечены в полном объёме, отмечает руководитель профильного управления.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Всего заспыно 438,3 тыс. тонн семян. В настоящее время проверено семян зерновых и зернобобовых культур 396,7 тыс. тонн или 100% от плана, масличных культур 30,4 тыс тонн или 100% к плану засыпки. В текущем году план по сортообновлению составит 9,5%. На воздушно-тепловой обогрев вывезено 438,4 тыс. тонн семян или 100%. Протравлено 438,4 тыс. тонн семян или 100%.

Техника к посевной кампании готова, заверил Мейрам Мендыбаев. В этом году планируют приобрести около 2,5 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Кроме того, на этот сезон аграриям выделели 73,6 тысяч тонн дизельного топлива.

Алишер Ашимов