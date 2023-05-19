Как вести себя на воде в чрезвычайных ситуациях объяснили детям спасатели

Как помочь тонущему? Что делать, если схватила судорога в воде? Об этом и о многих других методах спасения себя и окружающих рассказал и показал спасатель Илья Бабиченко.

ИЛЬЯ БАБИЧЕНКО, спасатель оперативно-спасательного отряда:

— Паниковать ни в коем случае нельзя. Не важно, либо судорога свела, или у вас не хватает сил плыть, держите всегда себя в руках. Нехватка сил, просто переворачиваемся на спину, восстанавливаем дыхание и потихоньку плывем. В случае судороги тот же самое, при этом массажируем то место, где произошла судорога.

Как спасти тонущего человека из воды, как оказать первую медицинскую помощь. Урок был наглядным и дети говорят, что узнали много нового.

— Нам сегодня рассказывали, как вытаскивать человека из воды. Чтобы вытащить человека, надо зайти, захватить его за плечи и нести к берегу. Подложить под него полотенце. Если на пляже собрать песок, положить под голову, чтобы шея расслабилась. Делать массаж сердца.

Такие мастер-классы важны, особенно с приближением купального сезона, говорят специалисты.

КРИСТИНА КАПРАНОВА, инструктор фитнес клуба:

— Эти правила безопасности, безусловно, очень важны и нужны. Каждый человек должен знать, как повести себя в какой-нибудь ситуации, которая может произойти на водоеме. Очень важно с ранних лет прививать технику безопасности.

Такие уроки будут проводиться до конца купального сезона два раза в неделю.

ТЕМИРХАН САГЫНДЫКОВ, офицер группы гражданской обороны УЧС г.Петропавловска:

— Управления по ЧС. Ежегодно проводится акция «Научись плавать» с детьми школьного возраста по обучению плавания. Как показывает статистика, в основном, случаи гибели детей происходят из-за неумения плавать. В прошлом году не было зарегистрировано гибели детей.

Также спасатели напоминают, что в Петропавловске отдыхать можно на двух официальных пляжах: на озере Пестром и городском пляже реки Есиль.

Камилла Карим