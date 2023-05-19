Депутаты Мажилиса Парламента РК посетили школы СКО

Депутаты Мажилиса Парламента РК посетили малокомплектные школы Мамлютского района. Говорили в учебных заведениях о формировании и качестве образовательной среды. Например, в Воскресеновской средней школе для этого создают все условия. Знания здесь получают 130 детей. Это самое большое учебное заведение в районе.

ТАТЬЯНА БОГДАНОВА, учитель начальных классов Воскресеновской средней школы, Мамлютский район:

— Мы создаём им уют. Имеются все необходимые условия для обучения детей. Полностью функционирует техника. Мы всё используем. Сейчас активно применям технологию ламинирования. Весь раздаточный материал ламинируем. Всё выглядит более эстетично и для ребят — это различные тренажёры, то, что способствует развитию детей мотивировать и желание учится.

Учебное заведение оснащено всем необходимым оборудованием: интерактивные доски, раздаточные материалы, спортивный инвентарь и многое другое. Правда, не в том количестве, каком хотелось бы. Тем неменее, качество образования здесь на должном уровне. На протяжении нескольких лет в районе школа занимает лидирующие позиции по ЕНТ. В прошлом году средний балл составил 80. Ребятами в образовательном учреждении гордятся.

ИННА МОГУНОВА, директор Воскресеновской средней школы, Мамлютский район:

— Дети, заканчивая Воскресеновскую среднюю школу, обязательно поступают. Причем в прошлом году у нас было 4 выпускника. 2 из них поступили на грант в вузы и 2 поступили на грант в колледжи. Вот на 24 мая у нас зарегистрировались 2 выпускницы. Будут участвовать в конкурсе на грант. Это первая попытка у них будет.

Затронули на встрече депутаты проблему изучения государственного языка и истории Казахстана. Сегодня каждый должен свободно говорить на казахском и знать о том, как зарождалось государство, в котором они живут.

АЛТЫН ОСИПОВА, учитель казахского языка и литературы Воскресеновской средней школы, Мамлютский район:

— Дети активно изучают государственный язык. Владеют они им на начальном уровне. Спокойно разговаривают и отвечают на уроке. Однако, средний и продвинутый уровни им даются сложно. Мы работаем над этим.

АЛИ ТУРЫСОВ, учитель истории Воскресеновской средней школы, Мамлютский район:

— Предмет истории будет расширяться до эпохи Золотой Орды. Белые пятна будут восстанавливаться. Учебники будут новые. Детей всё это интересует. Мы смотрим исторические фильмы, связанные с этими событиями. Ежегодно наши дети участвуют в олимпиаде «Тарих ата». Там мы занимаем призовые места.

После мажилисмены посетили Афонькинскую среднюю школу. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт. Заменили кровлю, фасад и окна. Учебные кабинеты здесь оснащены необходимым оборудованием. Единственное, кабинет биологии и химии нуждается в стэм-лаборатории.

ЭЛЬМИРА ЛЫСЕНКО, учитель биологии Афонькинской средней школы, Мамлютский район:

— С помощью них мы могли бы рассматривать бактерии со стороны биологии, химии и математики. И тем самым, это было бы отличным решением для малокомплектных школ.

Вопросы и предложения педагогов мажилисмены взяли на контроль. Их решать они будут на уровне Правительства, отмечают народные избранники.

НУРЛАН АУЕСБАЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Не хватает учителей и учащихся. Эта проблема есть. Кроме этого, необходимо решать быт кадров. Жильём обеспечивать надо, необходимо дать возможность учителям приезжать в село и работать здесь. Необходимо создавать все условия и, я думаю, будет всё хорошо.

Всего в области функционируют 465 школ. Большая часть из них — малокомплектные.

Алишер Ашимов