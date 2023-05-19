21 нарушитель условий УДО возвращён в места лишения свободы с начала года

Неоднократные нарушения установленных ограничений, распитие алкоголя и приставания в общественных местах — таким поведением ответил 39-летний петропавловец на доверие, которое было ему оказано при условно-досрочном освобождении в августе прошлого года. Каждый раз сотрудники полиции уведомляли его, что злостные нарушения могут стать основанием для отмены УДО. В итоге суд поддержал ходатайство стражей правопорядка, мужчина был возвращён в места лишения свободы на неотбытый срок свыше 1 года. Это произошло в период проведения в области республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Подучётник». С 15 мая полицейские проверили 1643 человека, в том числе 369 условно-досрочно освобождённых. Среди них выявили 26 фактов несоблюдения установленных ограничений. С начала года суды поддержали ходатайства сотрудников полиции в отношении 21 нарушителя, все они вернулись к отбытию наказания в местах лишения свободы. Также выявили грубые нарушения со стороны 14 человек, формально попадающих под административный надзор. Это люди, отбывшие наказание за тяжкие преступления. Всего на профилактических учётах в полиции области состоят 1705 человек. В период ОПМ проверят каждого.



Анастасия Кузнецова