Юные североказахстанские каратисты стали призёрами чемпионата РК в Кызылорде

С 5-го по 7-ое мая в Кызылорде прошёл чемпионат РК по карате. В нём приняли участие более 500 спортсменов со всей страны. Нашу область представляли 5 ребят. Среди них — Мирон Колтунов.

6-летний Мирон карате занимается только 2,5 года, но он уже участник многих соревнований и при этом занимал исключительно призовые места. Предыдущее республиканское первенство — не исключение. В весовой категории 25 килограммов Мирон завоевал две медали: серебро и бронзу.

МИРОН КОЛТУНОВ, призёр чемпионата РК по мейбукан годзю-рю карате-до:

— Прошли соревнования хорошо. Я выступил тоже хорошо. Соперники были сильные, тяжелые, но, я одержал победу.

Не только Мирон показал себя достойно на чемпионате. У ребят 4 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей. Ежедневные тренировки дали свои результаты. Тренеры гордятся своими подопечными.

ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ, президент Федерации мейбукан годзю-рю карате-до по СКО:

Я думаю, конкуренция была достойная. Спортсмены усиленно работали. Потому что, было несколько программ.

Времени на отдых у спортсменов нет. Сейчас они готовятся к международному турниру, который пройдёт в июне в России.

Алишер Ашимов