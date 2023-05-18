Вейп-эпидемию в Казахстане и пути решения обсудили на площадке СЦК

Вейп-эпидемию в Казахстане и пути решения обсуждали в столице на площадке службы центральных коммуникаций. Производители электронных сигарет убеждают, что от их продукта вред для здоровья намного меньше, чем от обычных сигарет. В Минздраве с этим не согласны.

ГУЛЬНАР САРСЕНБАЕВА, заместитель директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения РК:

— Вейпы нового 4 поколения позволяют генерировать аэрозоль высокой концентрации, способного повреждать эпителии дыхательных путей и вызывать гипоксию тканей. Отмечено также воздействие формальдегида, аналогичного действию сигаретного дыма. Исследования говорят о высокой токсичности данной продукции. Такое потребление может привести к новому поколению никотинозависимых с пагубным воздействием на их здоровье.

Самый большой урон получает дыхательная система, после — сердечная. Стоит отметить, что в Казахстане болезни этих органов чаще всего становятся причиной смерти. В электронных сигаретах учёные выявили огромное содержание никотина. Несут опасность ещё и используемые в них ароматизаторы. Сейчас их в мире насчитывается 16 тысяч разновидностей.

АБАЙ БАЙГЕНЖИН, председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр», доктор медицинских наук:

— Их химический состав ещё не изучен до конца. Когда мы стали смотреть, оказалось, что практически 100% там препараты, которые приводят к онкологии, мы их называем канцерогенные.

Эпидемия вейпов коснулась не только нашу страну, но и практически весь мир, говорят в минздраве.

ГУЛЬНАР САРСЕНБАЕВА, заместитель директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения РК:

— 33 страны по данным ВОЗ запретили продажу вейпов. 79 стран приняли меру, запрещающую их использование в общественных местах, рекламу, спонсорство и т.д. Депутатами прошлого созыва было инициировано предложение о введении полного запрета оборота вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

Минздав инициативу депутатов поддержал. Сейчас продолжается обсуждение этой идеи с общественностью и активистами.



Айгерим Хамзина