В Петропавловске вывезли мусор с территорий двух кладбищ

Жительница Петропаловска Татьяна Новоселова приезжает на кладбище в поселок Новопавловку раз в месяц. В 2020 году у горожанки умер отец, в 2021-м она похоронила мать. В знак памяти и уважения женщина вместе с родными старается содержать в чистоте и порядке могилы родителей.

ТАТЬЯНА НОВОСЕЛОВА, жительница г.Петропавловска:

— На родительском дне были. Это традиция христиан. Я думаю, что каждый человек в любое время может приехать, помянуть своих родных и близких. Я вчера узнала, что акимат акцию проводит, чтобы люди убрали могилки, будут мусор вывозить. Я приветствую такую акцию, нужно ее частенько проводить.

Информацию о вывозе мусора на кладбище в Новопавловке сотрудники городского акимата разместили в социальных сетях. Это кладбище находится рядом с дачными обществами, отсюда и бытовой мусор, как на его территории, так и за пределами.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— Акимат планирует провести конкурсные процедуры на обслуживание кладбищ г.Петропавловска, чтобы планомерно работа проводилась, вывозился мусор. Сейчас готовится документация, после будет объявлен конкурс и подведены итоги. До этого мы будем проводить такие экологические акции, субботники, будем заранее оповещать жителей.

18 мая акция «Чистый четверг» прошла и на кладбище в Рабочем поселке. Здесь тоже накопилось большое количество мусора. Чтобы вывезти его с двух городских кладбищ, акимат привлек 15 единиц техники.

Дарья Пышмынцева

