Студенты колледжей Петропавловска и волонтеры очищали Мещанский лес от мусора

Мещанский лес — одно из излюбленных мест отдыха петропавловцев и гостей города. И это, к сожалению, видно даже тогда, когда в лесу безлюдно. Банки, бутылки, пакеты и другой мусор «красуется» на территории леса. Сегодня сюда пришли студенты колледжей Петропавловска и волонтеры, чтобы помочь природе. Вооружившись мешками и перчатками они идут на борьбу с мусором. Их объединила акция «Чистый лес».

— Почему я сюда пришел? Потому что я был волонтером и по сей день убираю леса и помогаю тем, кому нужно. 0.49 Деревья и растения нам дают кислород. Это, как миниумм, важно для нашей жизни.

— Я из ЖД колледжа. В такой акции важно участвовать, беречь природу.

— Если мы с друзьями собираемся на пикник, то я собираю мусор на природе и выкидываю в специально предназначенное место. 1.15 Я всех призываю участвовать в акции, чтобы сохранить природу, это очень важно.

— Мы каждый год участвуем в этой акции потому, что мы хотим жить в чистоте.

Акцию «Чистый лес» проводит ОО «Eko Time» при поддержке областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Акция непростая, она проходит в формате конкурса. Участникам дополнительный стимул.

ВИТАЛИЙ ШЕМИНГ, заместитель председателя ОО «Eko Time» :

— Победителей и призеров мы наградим не только дипломами, но и ценными призами. Третье и второе места получат аудиосистемы, отличающиеся классом и ценовой политикой. По опыту прошлых лет могу сказать, что можно надеяться на сбор большого количества мусора, то есть нескольких тонн. Мусор будет утилизирвоан на полигоне.

Акция «Чистый лес» — это только начало большой экологической кампании. Например, в пятницу на озере Пестром пройдет акция под названием «Чистые берега». Заявки на участие подали уже более ста человек.

Анастасия Кузнецова

