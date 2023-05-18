Пожарные провели рейд по улицам Жукова и Шухова

Незаконно установленные шлагбаумы, бетонные плиты, хаотичное расположение машин во дворах. С такими препятствиями обычно сталкиваются пожарные во время спасательных работ. И этой проблеме посвятили рейд специалисты городского управления по чрезвычайным ситуациям.

АДИЛЬХАН СЕЙСЕМБЕКОВ, инженер УЧС г.Петропавловска:

С начала года в г.Петропавловске было демонтировано 8 блоков, 2 шлагбаума открытых металлических. Пожарные приехали в этом году в этот двор с одной стороны и не смогли проехать к месту возгорания. Загорание травы было около жилого дома. Им пришлось ехать в объездную.

Спасатели призывают горожан учитывать интересы служб экстренного реагирования. Часто пожарные, врачи скорой помощи тратят драгоценное время из-за преград на пути во дворах многоэтажек. И порой это время идет на минуты, секунды.

САМАТ ЖАПАРОВ, командир отделения специализированной пожарной части №2:

— Мы сегодня провели такую работу, чтобы убрать, чтобы у нас были проезды, потому что мы можем не только спасти людей, но и их материальное благосостояние. Это всё делается во благо народа.

В этом году пожарные провели 15 таких рейдов. Данную работу намерены продолжать на постоянной основе.

Камилла Карим

