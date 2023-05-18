Поэтический вечер, посвященный Магжану Жумабаеву, прошел в городской библиотеке им. Шухова

В городской библиотеке им. И.Шухова прошел поэтический вечер «Мағжан — қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы”, посвященный 130-летию Магжана Жумабаева. Жизнь и творчество нашего великого земляка объединили родственников писателя, членов света ветеранов, преподавателей, студентов и школьников. Они говорили о его вкладе в развитие казахской литературы и важности общественной деятельности. А еще дети читали здесь стихи Магжана.

АРСЕН НУГУМАНОВ, старший библиотекорь городской библиотеки им. И.Шухова:

— 2023 год был объявлен годом Магжана Жумабаева в нашем регионе. В связи с этим проводим литературно — поэтический вечер. Прочитаем его произведения. Такие, как «Мен жастарға сенемін», прозвучат отрывки из его произведения «Пайғамбар».

Из Сарытомара приехала на встречу директор музея Магжана Айгуль Тендыкова. Она представила передвижную выставку с ценными экспонатами.

АЙГУЛЬ ТЕНДЫКОВА, директор музея Магжана Жумабаева:

— Здесь представлены фотоснимки и документы, отражающие творческий путь выдающегося поэта, также его личные вещи, шаль его жены, молитвенный коврик, книги, домашняя утварь. 85 лет назад поэт был ложно обвинен и приговорен к смертной казни в тюрьме в Алматы. В то время запрещалось читать и запоминать стихи и произведения поэта. Через 23 года его оправдали. 25 июня мы отмечаем 130 лет нашему соотечественнику.

В библиотеке уверены, что такие мероприятия позволяют расширить представления молодежи о творчестве талантливых казахстанских классиков.

Камилла Карим

