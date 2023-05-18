Международный день музеев отмечается 18 мая. Праздновать его начали ещё в 1977 году. Сейчас эту дату отмечают 150 стран мира, включая Казахстан. В честь международного праздника в областном историко-краеведческом музее провели исторический экскурс, который назвали «Из века в век».

ЕРКЕН ШАЛКЕНОВ, заместитель директора Северо-Казахстанского областного музейного объединения:

— В каждом зале редкие и уникальные экспонаты, которые хранились в фондах. Посетители их редко могли видеть. Каждый экспонат имеет свою историю.

От древних орудий и украшений до личных писем и предметов обихода. В областном историко-краеведческом музее насчитывается 13 залов, которые расскажут и покажут вам историю. Здесь 8 тысяч экспонатов. Ещё 350 тысяч — хранится в фондах.

ЕРКЕН ШАЛКЕНОВ, заместитель директора Северо-Казахстанского областного музейного объединения:

— Наш музей был создан по инициативе Акмолинского губернского общества. И музей был открыт в 1924 году. Самые первые экспонаты — палеонтологические находки. Это бивни мамонта, мастодонта, которые находили люди в поймах реки Ишим и других местах.

Эти и многие другие интересные экспонаты сотрудники музея показывали студентам высшего строительно-экономического колледжа.

Айгерим Хамзина