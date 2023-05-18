Аким СКО посетил Мамлютский район

На полях вовсю кипит работа. У аграриев сейчас ответственный период — посевная. Узнать лично, как проходит кампания и возникают ли трудности в Мамлютском районе приехал аким СКО. С сельхозниками он встретился на поле КХ «Родина». Его руководитель сообщил, что они уже засеяли около 25% своей земли. Также аграрии задали главе области свои вопросы и попросили оказать содействие в их решении.

МИХАИЛ ЮРКОВ, глава КХ «Родина»:

— Просьба у нас, вы все-таки прошли большую школу, и знаете, что такое кадры. Просьба у нас одна, на уровне государства надо сделать обучение кадров. Это необходимо. Без этого нельзя.

Далее глава региона отправился проинспектировать капитальный ремонт дороги между селами Андреевка и Бостандык. На то, чтобы жители могли передвигаться по качественному полотну, выделен 1 миллиард 200 миллионов тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— 4 километра вот сделали, качественно? Проверили в лаборатории асфальт, посмотрели? — Лаборатория есть, вопросы были, но устранили и на сегодняшний день вопросов нет, дефектов и замечаний не имеется. Теперь в этом году мы должны сделать 7 километров. До 30 сентября все работы надо завершить!

Посетил Айдарбек Сапаров и единственное в регионе промышленное производство кумыса. Ему продемонстрировали процесс доения кобыл, рассказали о процессе изготовления продукта. Аким СКО отметил, что необходимо развивать это направление, так как продукция пользуется большим спросом.

НАГАШИБАЙ БАРЛУБАЕВ, глава КХ «Аркалык»:

— В течении недели мы на 200 литров выйдем, в течение месяца на 300-400 литров кумыса. Реализуется продукт — полностью торговые сети Петропавловска закрываются и Кокшетау, Боровое, но в Кокшетау у нас, к сожалению, не хватает пока молока.

Далее глава региона посетил Дом культуры. На его ремонт затратили порядка 185 миллионов тенге, но работы выполнены некачественно. Айдарбек Сапаров поручил оперативно принять меры для решения ситуации. Эту тему поднимали и в ходе встречи с населением, где обсудили итоги проделанной работы и планы на предстоящий период.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— Государство выделяет большие деньги. Между Бостандыком на дорогу 1 миллиард 200 миллионов тенге дали. На питьевую воду сейчас даем. На ремонт Дома культуры, который еще в прошлом году надо было сдать. Если они не добросовестные подрядчики, мы должны подать иск в суд. Расторгнуть и за это время провести другой конкурс и сделать этот Дом культуры.

Аким региона, заслушав отчеты акимов и выслушав волнующие население вопросы, поручил принять меры для их решения. Также он отметил, что улучшать жизнь в населенном пункте необходимо всем вместе. Принимать активное участие должны и предприниматели, и сами сельчане. Продолжилась встреча с населением личным приемом граждан. Марина Головина попросила оказать содействие в решении проблемы с сотовой связью и интернет-соединением. А также сообщила, что в селе нет ветеринарного врача.

МАРИНА ГОЛОВИНА, жительница с. Андреевка:

— Сельское хозяйство развиваем, стараемся, держим скот. В деревне не без этого. Мы сами держим хозяйство, но бывает, что случится, некуда обратиться, нет вет.врача.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— Как раз выпускной идет сейчас, со студентами надо договориться. Хотя бы после колледжа взять среднего ветеринарного врача. Вопрос правильный. Запишите, поручение акиму района, вы должны найти и создать условия ветеринару. Или пока не найдете, соседний ветеринарный врач должен обслуживать сельский округ.

Аким СКО поручил в кротчайшие сроки решить проблемные вопросы. Всего в Андреевском сельском округе проживает около 800 человек. За последние 2 года на его развитие было выделено порядка 2 миллиардов тенге.

Анастасия Кузнецова

