12 госслужащих прошли в областной этап конкурса «Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі»

Ежегодный конкурс «Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі» вышел на финишную прямую. Он стартовал в середине апреля. 18 мая сильнейшие государственные служащие региона прошли заключительное испытание регионального этапа конкурса. Его участники отвечали на вопросы жюри, связанные с их работой.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Подали заявки 26 кандидатов, которым одновременно были направлены кейсовые задачи по внесению предложений по развитию моногородов и малых городов, чтобы уменьшить отток населения. Сегодня состоится структурированное интервью с участниками данного конкурса, по итогам которого будут отобраны два человека, они будут представлять нашу область на республике. Там будут защищать проект с предложениями по совершенствованию деятельности государственного аппарата.

Главный специалист канцелярии городского специализированного суда Асель Балташ стала одной из 12 госслужащих, которые дошли до финального испытания. Женщина мечтает пройти на республиканский этап конкурса.

АСЕЛЬ БАЛТАШ, главный специалист канцелярии специализированного суда г.Петропавловска:

— Я боролась за звание «Лучшего государственного служащего» в 2017 году, заняла второе место, чему была очень рада. Конкуренция была не большая, участвовали всего 6 человек, мы смогли проявить себя. Мне моя работа очень нравится, на государственной службе я уже 8 лет.

В конкурсе «Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі» участвуют специалисты, чей стаж работы на госслужбе составляет не менее трех лет. За звание лучшего финалисты областного этапа поборются с коллегами из других регионов в июне. 23 числа станет известно имя «Лучшего государственного служащего». Победитель конкурса получит нагрудный знак, диплом и памятный подарок.

Дарья Пышмынцева

