В СК в 2022 подъёмные пособия получили 622 педагога-участника проекта «С дипломом — в село»

Досжан Нуркожа устроился на работу в школу-лицей «Парасат» в Бесколе два года назад. Он преподает историю. Чтобы получить педагогическое образование, уроженец Кызылординской области закончил вуз в Петропавловске. Досжан Нуркожа является участником проекта «С дипломом — в село».

ДОСЖАН НУРКОЖА, учитель истории школы-лицея «Парасат», Кызылжарский район:

— Меня очень хорошо приняли в школе. Коллектив здесь отличный. Село тоже понравилось. Мы переехали в Бесколь с супругой. Она устроилась социальным педагогом в это же учебное заведение, сейчас жена в декрете. Мы оба участники проекта «С дипломом — в село». При трудоустройстве получили пособия, а в ноябре 2022 года бюджетный кредит для покупки дома.

До этого Досжан Нуркожа с супругой снимали квартиру. Благодаря проекту «С дипломом — в село» жилищный вопрос педагогов больше не беспокоит.

БАКЫТ АЛДАБЕРГЕНОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея «Парасат», Кызылжарский район:

— Они быстро влились в работу. Коллектив школы поддерживает всех молодых учителей, мы создаем для них максимально комфортные условия. Досжан Нуркожа хорошо себя зарекомендовал, он очень грамотный специалист. Мы рады, что благодаря государственным проектам к нам в школу приходят сильные учителя.

В области в 2022 году в рамках проекта «С дипломом — в село» подъемные пособия получили 622 педагога. Бюджетные кредиты для улучшения жилищных условий выделили 166 учителям. На сегодня размер пособия для участников проекта «С дипломом — в село» составляет 241 500 тенге. Ожидается, что в этом году он вырастет до 345 тысяч тенге. Соответствующий законопроект сейчас находится на стадии обсуждения.

Дарья Пышмынцева

