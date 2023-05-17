В Петропавловске 15 человек получили работу через центр занятости

Найти работу по душе сегодня очень сложно, признаётся 22-летняя Юлия Барышникова. Ещё 2 месяца назад она работала мастером ногтевого сервиса. Но, из-за аллергии на специальные материалы пришлось оставить любимое дело. Девушка руки не опустила, а наоборот, решила освоить новую специализацию — барбер.

ЮЛИЯ БАРЫШНИКОВА, участница курса:

— Пошла в центр занятости, встала как безработная и мне предложили пройти обучение. Начали обучаться: теоретическая и практическая части. Всё классно, круто, хорошо объясняют. Ножницы в руках сроду не держала, конечно же, сложно. Но, потом научили, показали.

Вместе с Юлией освоили технику мужских стрижек и других видов услуг ещё 14 человек. Обучение проходило 2,5 месяца в одном из городских барбершопов. Свои знания они оттачивали на моделях, после чего сдавали экзамены, чтобы получить сертификат и стать квалифицированным мастером.

ТАТЬЯНА КЛАБУКОВА, индивидуальный предприниматель:

— Мы изучали все виды современных стрижек, классику, оформление бороды, полностью весь спектр услуг, которые мы предоставляем в барбершопе. Ученики сдавали экзамен. Все успешно, конечно, прошли, потому что в течение 2,5 месяцев все старались, программу освоили хорошо.

Участники курса получат сертификаты и будут здесь же трудоустроены. На сегодня проффесиональное обучение проходят 34 человека. Из них 23 — на рабочем месте у работодателя, остальные — в колледжах.

ГУЛЬМИРА ИСМАИЛОВА, руководитель отдела центра занятости населения г. Петропавловска:

— В 2023 году профессиональным обучением планируется охватить 150 человек. Из них 75 — на рабочем месте у работодателя, 75 — по заявкам работодателя. После обучения данные лица дальше продолжают работу у работодателя, где с ними будут официально заключены трудовые договоры на 12 месяцев.

Всего в Петропавловске насчитывается порядка 1800 безработных.

Алишер Ашимов