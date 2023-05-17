В Казахстане насчитывается 453 тысячи безработных

За 1 квартал текущего года число безработных казахстанцев составило 453 тысячи человек. Это почти 5% всего населения. 97 тысяч граждан не трудоустроены по семейным обстоятельствам. Почти столько же заявили, что не могут найти работу. 46 тысяч человек остались без заработка из-за сокращения штата или банкротства компании. 38 тысяч ведут домашнее хозяйство. 18 тысяч не могут работать из-за состояния здоровья. Также по данным бюро национальной статистики, больше всего безработных, 149 тысяч человек, среди людей в возрасте от 35 до 44 лет. Ещё 118 тысяч безработных — молодёжь от 25 до 35 лет. По количеству нетрудоустроенных в стране лидирует Алматы, Туркестанская и Алматинская области. Меньше всего безработных в СКО, областях Абай и Ұлытау.

Айгерим Хамзина