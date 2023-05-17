Пакет с патронами нашёл на улице житель Петропавловска

35-летний горожанин обнаружил пакет с предметами, похожими на боевые патроны, на пересечении улиц Г.Мусрепова и Жамбыла. Он незамедлительно обратился в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла пакет с 11 патронами к нарезному оружию. Экспертиза показала, что это боеприпасы, пригодные к производству выстрелов. Полицейские устанавливают личность владельца. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. В период весенней охоты полицейские напоминают, что согласно санкции ч. 3 ст. 278 УК РК, незаконное хранение огнестрельного оружия влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей, это чуть больше 17 тысяч тенге, а также лишение свободы на срок до 5 лет.



Камилла Карим