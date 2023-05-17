Итоги социально-экономического развития за январь-апрель обсудили в Правительстве

Итоги социально-экономического развития, а также исполнение республиканского бюджета за январь-апрель текущего года рассмотрели на заседании Правительства на этой неделе. Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что за отчетный период экономика Казахстана выросла на 5%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, наилучшие показатели демонстрируют в строительстве, торговле, а также в сфере информации и связи. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 18%. Их приток вырос в таких сферах, как транспорт и складирование, сельское хозяйство, промышленность. По предварительным итогам, в январе-марте внешнеторговый товарооборот Казахстана вырос на 13,4% и составил $32,7 млрд. Экспорт достиг $18,7 млрд. Уверенный динамичный рост в этом году отмечается в машиностроении, в том числе производстве локомотивов и вагонов, в автомобилестроении, легкой промышленности. В целом по итогам 4-х месяцев наилучшие показатели отмечаются в 9 областях страны, включая Северо-Казахстанскую. Глава Кабмина отметил, что руководителям министерств и регионов необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест. Алихан Смаилов подчеркнул, что параллельно с этим нужно сконцентрироваться на работе по сдерживанию роста цен.

Алихан СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Наша цель — снизить инфляцию в текущем году в 2 раза. Это важная и ответственная задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий. В апреле она замедлилась до 16,8%. Акимам регионов следует продолжить качественную работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.



Дарья Пышмынцева