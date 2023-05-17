Готовность к пожароопасному периоду обсудили на заседании правительства

О готовности к пожароопасному периоду говорили на заседании правительства. Аким СКО доложил о последствиях пожара, который произошёл 7 мая текущего года в Петропавловске. Из-за сильного ветра огонь перебросился на частный сектор. Сгорело 9 домов, ещё 2 повреждены.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я сам был на месте во время пожара и провел встречу с пострадавшими жителями. Все они были временно размещены в квартирах. Им оказывается помощь в восстановлении утерянных документов. Благодаря своевременному использованию сил и средств удалось предотвратить распространение огня на другие объекты. В результате уцелело 25 домов, эвакуировано 40 человек, из соседних домов вывезено 40 газовых баллонов.

В тушении пожара приняли участие 48 единиц техники и 310 человек. Также аким области рассказал о мерах, принимаемых для недопущения лесных пожаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Акиматом области принято постановление по профилактике лесостепных пожаров. Имеется соглашение с приграничными регионами Российской Федерации по вопросам взаимодействия при возникновении природных пожаров на приграничных территориях. В рамках Плана взаимодействия сил и средств на пожароопасный сезон создано 52 оперативные группы.

Также создано 57 пожарных постов, имеется 488 пожарных формирований. За последние 2 года было приобретено 27 единиц специализированной техники на сумму 285 млн тенге. На приобретение 12 пожарных модулей в этом выделено свыше 130 млн. Завершены работы по созданию минерализованных полос. Вопрос предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров находится на постоянном контроле, отметил глава региона.

Айгерим Хамзина