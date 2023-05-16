В 8-ми школах СКО открылись классы с казахским языком обучения

За два года в 8-ми школах области открылись классы с казахским языком обучения. А также в коррекционной школе-интернате для детей с особыми образовательными потребностями в селе Чкалово Тайыншинского района. Таким образом в текущем году количество смешанных школ увеличилось на 4 единицы. Кроме того, ещё 3 школы Петропавловска в новом учебном году будут функционировать как смешанные. Это Первый городской IT-лицей, Первая гимназия и БЭСТ.

АЛМАГУЛЬ ОСПАНОВА, главный специалист управления образования СКО:

— Много обращений поступало от родителей по поводу открытия казахских классов, чтобы дети учились на родном языке. Мы постарались решить этот вопрос. Сейчас идёт приём заявок в первые классы с государственным языком обучения.

Открываются классы с казахским языком обучения и в дошкольных образовательных учреждениях. В Петропавловске на данный момент таких 4. В этом году их станет больше.

ЕЛЕНА ГОНТАРЬ, заместитель руководителя управления образования СКО:

— С 1 сентября текущего года в детских садах «Гулливер», «Малыш» и «Алакай» будут открыты казахские группы, и эти дошкольные организации войдут в число смешанных. До 2025 года в соответствии с генеральным планом строительства города планируется построить 2 детских сада на 420 мест с обучением на казахском языке. В микрорайонах «Жас Оркен» и «Береке».

Всего на данный момент в области 465 дошкольных организаций, где воспитываются более 17 тысяч детей. Из них с казахским языком обучения — 130, со смешанным — 64 организации. Средних школ с обучением на государственном языке — 112, 96 — смешанных, 246 — с русским языком обучения.

Диана Салихова