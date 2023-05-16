Участники ультрамарафона сделали остановку в Петропавловске

С 25 апреля по 25 мая в Казахстане впервые проходит ультрамарафон «Nomad Run». Стартовал он в Астане. Маршрут пройдет через весь Казахстан и охватит 18 городов. Побывали бегуны уже в 12-ти. Пять профессиональных марафонцев в понедельник вечером прибыли в Петропавловск из Кокшетау.

В нашем регионе марафон кочевников поддержали более 20 человек. Один из них — Константин Рыб. Спорт в его жизни занимает особое место. Им он занимается почти 60 лет.

КОНСТАНТИН РЫБ:

— Бегал больше 30 марафонов, бегал два сверхмарафона. Один — к 50-летию Победы. Мы бежали от мест боев 314 дивизии, это Лодейное Поле на границе с Финляндией и до Петропавловска, 15 беговых дней. Бег помает сохранять самочувствие и вообще позволяет поддерживать гармонию в жизни.

Один из опытных бегунов — 55-летний Мендыбай Алимгазимов. Он — мастер спорта по лёгкой атлетике. В марафонах участвует на протяжении 30 лет. За один день преодолел 95 километров. Его цель — попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

МЕНДЫБАЙ АЛИМГАЗИМОВ, участник ультрамарафона «Nomad Run»:

— Утром пробегаю 10 километров, вечером 15 километров. В месяц пробегаю 550 километров. Я один раз за 31 минуту пробежал 10 километров. Сейчас живу в Астане. Тренирую детей. Мои ученики за час пробегают 12 километров. Я стараюсь рассказывать о всех методах бега молодому поколению.

Во вторник в 4:00 утра спортсмены стартовали в Костанай. Закончится суперзабег в Актау. Если участники уложатся по времени и километражу, то попадут в Книгу рекордов Казахстана.

Камилла Карим