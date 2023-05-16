Театрализованное шоу для детей «Лукоморье» или как не допустить пожаров в быту

Что делать, если загорелась избушка на курьих ножках и как спасти русалку, что сидит на ветвях? Нет, это не новая интерпретация сказки, а театрализованное представление, которое устроили для детей спасатели с.Ясного Есильского района. Чтобы объяснить детям правила пожарной безопасности простым, доступным языком, они взяли за основу постановки сказку А.С.Пушкина «У Лукоморья». Персонажей играли работники районного Дома культуры и просто активные сельчане. Сценарий также переработали. Кот учил Бабу Ягу, как правильно использовать печь, а детишки хором отвечали на загадки и читали стихи. Самые активные получили сладкие призы. ЧС-ники уверены, что ребята таким образом надолго запомнят технику безопасности.



Диана Салихова