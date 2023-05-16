Шестая летняя спартакиада по боксу среди женщин проходит в Петропавловске

6-ая летняя спартакиада по боксу среди женщин проходит в Петропавловске. В республиканском первенстве принимают участие около ста спортсменок. Первыми на ринг вышли представительницы Кызылординской и Абайской областей.

В синем углу находится 21-летняя Бакытгуль Байбекова. Девушка боксом занимается 6 лет. За хрупкими плечами немало масштабных соревнований, откуда привозила домой призовые места. Этот раз не стал исключением. Спортсменка приехала сюда только за победой. Соперники достойные, признаётся Бакытгуль.

БАКЫТГУЛЬ БАЙБЕКОВА, участница соревнований, Абайская область:

— Она из Кызылорды. Тоже хорошая, боевая, сильная девочка. Не скажу, что прям слабая. Раньше с ней в парах стояли. Было немного сложнее. Не каждый бой даётся легко. Надо трудиться, тренироваться.

Бой выдался интресным и богатым на удары. В весовой категории 48 килограммов девушка одержала победу.

Сильней своей оппонентки и Жансая Рахымберди. Девушка приехала из Шымкента и выступает в весовой категории 52 килограмма. Её соперница из Жамбылской области. Спортсменки имеют равные силовые возможности. Каждая надеется на победу, но, удача сегодня на стороне красного угла.

ЖАНСАЯ РАХЫМБЕРДИ, участница соревнований, г. Шымкент:

— Соперница достойная. Бой был очень хорошим. К этой победе я пришла благодаря своим тренерам. Занимаюсь боксом 7 лет. 2 раза была бронзовым призёром Казахстана. На достигнутом останавливаться не собираюсь. Впереди ещё многого нужно достичь.

Всего в турнире принимают участие спортсменки из 16 регионов страны. Все они хорошо подготовлены, отмечают организаторы. В нашей области такая спартакиада проходит впервые.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Мы надеемся на достойный результат по итогам всей спартакиады. На сегодня наш регион занимает 11 строчку по 3 видам спорта. Я думаю, что впереди у нас самые основные виды спорта, в том числе бокс. В СКО женский бокс развивается в 3 школах Петропавловска и 7 районных школах. На сегодня популяризация достаточно серьёзная.

По словам руководителя управления физической культуры и спорта, эта спартакиада — отборочный турнир на Азиатские игры. Они пройдут этой осенью в Китае.



Алишер Ашимов