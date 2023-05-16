Почти полтонны наркотиков изъяли полицейские из незаконного оборота в СКО. Это самая крупная партия за последние годы, отмечают стражи порядка. Губительное зелье они нашли в автомобиле «Volkswagen Passat», которую остановили возле села Астраханки Аккайынского района. Подозреваемыми оказались двое горожан 29 и 30 лет. Один из них — ранее судим за незаконное обращение с наркотиками. Из багажника авто полицейские изъяли 5 мешков высушенной марихуаны общим весом свыше 128 кг, что относится к особо крупному размеру. Кроме того, ещё 200 кг этого же вещества и более 21 кг гашиша нашли в гараже 29-летнего подозреваемого.

РУСЛАН НАЗАРОВ, заместитель начальника ДП СКО:

— Согласно проведенной экспертизе, изъятый общий вес наркотических средств составил 464 кг, что является самой крупной партией наркотиков, изъятых за последние 10 лет в области.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемые содержатся под стражей, проводится следствие. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Алишер Ашимов

