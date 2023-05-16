Почти миллион тенге получили мошенники от 21-летнего петропавловца

21 летний житель Петропавловска стал жертвой мошенников. По словам молодого человека, он не ожидал, что на популярной интернет — площадке YouTube можно встретить недостоверную рекламу, и поверил видеоролику якобы одной из крупных нефтяных компаний, где предлагали хороший заработок. В мессенджере WhatsApp мошенники ему прислали ссылку на скачивание приложения. Звонки приходили то с казахстанских, то с британских номеров. Молодой горожанин за продолжительное время «инвестировал» 700 тысяч тенге своих средств и 250 тысяч тенге, взятых в кредит. В какой-то момент мошенники начали настойчиво требовать, чтобы петропавловец взял ещё один кредит на миллион тенге. Тогда молодой человек стал искать в интернете отзывы и понял, что стал жертвой сетевых аферистов.

НИКИТА ПАВЛОВ, житель г.Петропавловска:

— В последние несколько месяцев мне казалось, что из меня вытягивают деньги. Я залез в тот же самый YouTube, посмотрел про эту биржу, о том, что говорят о ней люди, и выяснил, что это обычное надувательство.

В управлении криминальной полиции говорят, приёмы мошенников могут отличаться большим разнообразием, но всегда следует быть начеку, если вам сулят «лёгкие деньги», участие в каких-либо сверхвыгодных «акциях», «розыгрышах призов» и прочем, даже если обещания сопровождаются символикой известных брендов. Обязательно проверяйте информацию об акциях на официальных ресурсах.

НИКИТА ПАВЛОВ, житель г.Петропавловска:

— Уважаемые граждане! Призываю всех перепроверять всю информацию в интернете, не верьте первым слухам и первым вкладкам — все надо тщательно проверять. Сейчас в сети очень много мошенников и обманщиков. Не дайте им позволить, чтобы вы оказались в такой же ситуации, как и я. Проверяйте всю информацию в интернете.

Полицейские напоминают об основных правилах, позволяюших сократить риск стать жертвой сетевых аферистов: соблюдать информационную гигиену, не спешить при проведении финансовых онлайн-операций, никому не пересылать свои персональные данные, а в любых подозрительных ситуациях сразу звонить в Call-центр своего банка и в полицию.

Анна Потеряева