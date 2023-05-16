Артисты Красноярского государственного академического ансамбля Сибири выступили в Петропавловске

Настоящая зимняя сказка посреди весны. Ее североказахстанцам подарили артисты Красноярского государственного академического ансамбля Сибири имени Михаила Годенко. Сильнейший российский коллектив побывал с выступлениями в Астане и Кокшетау. Артисты завершают гастроли по Казахстану в Петропавловске.

ЛИДИЯ ДЗЬОБАК, хореограф Красноярского государственного академического ансамбля Сибири им. М.Годенко:

— Ансамбль наш создавал Михаил Семенович Годенко. Это народный артист Советского Союза, герой Социалистического труда, лауреат государственной премии. Программа именно его. Она вошла в наследие, мы ее стараемся сохранить. Построена она на нашей богатейшей Сибирской природе, на культуре быта народа. Мы хотели, чтобы ваш зритель познакомился с русским искусством. Мы надеемся, что в дальнейшем еще не раз у вас побываем.

СОФЬЯ ВАСЕНЁВА, артистка Красноярского государственного академического ансамбля Сибири им. М.Годенко:

— Мы приехали показать свою культуру, красоту Сибирского края. Много интересных номеров будут показаны на концерте. Ансамбль был последний раз в Казахстане в 1989 году. Это было достаточно давно. На нас лежит большая ответственность. Гастроли в Казахстан являются завершающими в этом творческом сезоне.

Завершение гастролей коллектива получилось очень ярким и завораживающим. От этих белокурых красавиц с роскошными кокошниками зрители не могли оторвать глаз. Рисунок хоровода постоянно менялся. Постепенно становилось другим и настроение творческих номеров, которые артисты представили на концерте.

— Мне понравилось очень, что концерт был на высоком уровне.

— Мы очень счастливы, что у нас появилась возможность воочию увидеть легендарный ансамбль Михаила Годенко. Восхищены яркостью программы, красивыми костюмами, интересными решениями постановочными.

В Красноярском государственном академическом ансамбле Сибири имени Михаила Годенко трудятся 60 профессиональных артистов. После небольшого отдыха они отправятся в тур с гастролями по России.

Дарья Пышмынцева