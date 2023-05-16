А. Сапаров раскритиковал работу по благоустройству территории в новых домах

Глава региона в прошлые выходные посетил ряд стройплощадок в областном центре, он ознакомился с ходом строительства домов и благоустройством прилегающих территорий. Первой остановкой Айдарбека Сапарова стал дом в микрорайоне «Жас оркен» по улице Горького. Его строительство начали в июне 2021 года и до сих пор не сдали в эксплуатацию. К благоустройству прилегающей территории подрядчик не приступал. Аким области поручил сдать объект до 15 июня.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Он еще балконы не сделал, он еще внутри не сделал, благоустройство, 25 человек работают. Раз мы поставили задачу, согласно графику, они должны двигаться.

Вторая новостройка находится в этом же квадрате. К её возведению еще даже не приступили, хотя конкурс прошел в январе 2022. До конца года дом возведут, заверил подрядчик. Материал уже закупили, сейчас ждут итоги испытания свай. Отсутствие работ в прошлом году на объекте списывают на поздний снос ветхого жилья в этом районе.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сначала надо снести, полностью освободить территорию, после этого объявить конкурс. Надо же все правильно делать. Давайте теперь ускоряйте работу. В этом году чтобы коробка стояла.

Глава региона проинспектировал ход благоустройства дворов в новых домах по улице Уалиханова. Работы затягиваются. Здесь, как и на предыдущем объекте, подрядчик сослался на поздний снос частного сектора. А еще в проекте произошли корректировки.

ДАУРБЕК НУРУМГАЛИЕВ, директор ТОО «Энерджи-Тараз»:

— Здесь был процесс корректировки, мы в конце апреля его получили. На сегодня ждем процесс технических показателей по договору, подписываем договор, начинаем работать.

Эти дома находятся в микрорайоне «Береке». Здесь тоже отсутствует благоустройство внутри дворов. Глава региона поручил еще раз пересмотреть все договоры с подрядчиками, при необходимости расторгнуть их и найти более ответственных.

Дарья Пышмынцева