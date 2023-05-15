С начала года за вольный выпас скота к ответственности привлекли 722 североказахстанца

ДТП произошло в Айыртауском районе. Автомобиль «»Ford» под управлением 59-летнего жителя Кокшетау столкнулся с лошадью. Водитель и пассажир не пострадали. Автомашина получила механические повреждения, лошадь погибла на месте. В отношении человека, допустившего вольный выпас, составлен протокол об административных правонарушениях. Участковые инспекторы полиции проводят профилактическую работу по недопущению свободного выпаса скота, который представляет опасность для автомобилистов и создает условия для кражи скота. Но, нарушения продолжают регистрировать. С начала года в области за вольный выпас скота к ответственности привлекли 722 жителя.

Анастасия Кузнецова

