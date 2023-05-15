Окончание учебного года ждут более 5 млн юных казахстанцев

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Этот учебный год вышел на финишную прямую в 18 тысячах организаций образования страны. Сейчас в них обучаются и воспитываются более 5 млн юных казахстанцев. Школу в этом году заканчивают более 288 тысяч девятиклассников и свыше 172 тысяч учащихся 11 классов.

ШОЛПАН КАРИНОВА, первый вице-министр просвещения РК:

— Согласно приказу министра просвещения РК, учебные занятия заканчиваются 31 мая. 31 мая — это последний день учебы в текущем учебном году. В этот день все школы проводят согласно расписанию уроки, по завершению дня классные руководители проведут классный час. Решение о проведении торжественных линеек в школах организаций образования принимают самостоятельно. Министерство рекомендует проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня, в рамках празднования Дня защиты детей.

Таким образом, 1 июня для ребят станет двойным праздником. Короткая передышка и снова в школу. Итоговые выпускные экзамены для учащихся 9х классов пройдут со 2 по 12 июня, госы для выпускников 11 классов стартуют 5-го июня и продлятся до 19-го числа. Вручение аттестатов в Казахстане в этом году будет с 20 по 22 июня. Итоговая аттестация в колледжах страны продлится до 28 июня. Там же до 1 июля включительно будут проходить торжественные церемонии вручения дипломов. В республике в 2023 году колледжи заканчивают более 144 тысяч человек. На брифинге в столице представители СМИ интересовались ходом расследования происшествия в СШ № 4 г.Петропавловска. В ней 13 февраля девятиклассник напал на сверстников с ножом и топором.

ШОЛПАН КАРИНОВА, первый вице-министр просвещения РК:

— По данном факту в настоящее время следственные мероприятия правоохранительными органами продолжаются. Это мы комментировать не можем, поскольку это не в нашей компетенции. Скажу о принятых мерах со стороны акимата, управления образования области. Соответствующие должностные лица привлечены к ответственности, дополнительно выделено финансирование, чтобы обеспечить максимальную безопасность в организациях образования. Установлены турникеты, специализированная охрана в данной школе.

Шолпан Каринова добавила, что по поручению Правительства работа по повышению уровня безопасности в отечественных школах будет завершена до 1 сентября, т.е. до начала нового учебного года.

Дарья Пышмынцева



