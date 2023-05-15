Новую молочно-товарную ферму открыли в Аккайынском районе

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров побывал с рабочим визитом в Аккайынском районе. В селе Власовке глава региона посетил школу. Больше 40 лет учебное заведение нуждалось в капитальном ремонте. В 2020-м здесь заменили кровлю и полы. Гордится школа большими достижениями своих учащихся. Ребята активно принимают участие в различных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

Здесь же первый руководитель области встретился с местными жителями. Благодаря государственной поддержке и местным товариществам село активно развивается. В 2022-м здесь положили асфальт на 7-ми улицах. На эти цели выделили 170 млн тенге. В планах благоустроить ещё 8 улиц. Кроме того, сельчане обеспечены качественной питьевой водой, чему очень рады.

МАРИНА ПОЛТАВЕЦ, жительница с. Власовки, Аккайынский район:

— Вода в доме. Там единицы, которые не подключают. Дом культуры есть, за здоровьем есть куда обратиться. Отдохнуть есть место. Поём, выезжаем, мосты дружбы. Алматы, Астана, Москва, так что настроение хорошее. Я думаю, что у нас всё буде хорошо.

Единственная проблема, которая волнует сельчан, это дороги. Они здесь оставляют желать лучшего. По словам Айдарбека Сапарова, вопрос находится на контроле. Привести в порядок дорожное полотно планируют в следующем году.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Каждый год ремонтировали просто средним текущим ремонтом. Этого не сделать, поэтому я выделил деньги на капитальный ремонт. Сейчас делается ПСД, скоро получим экспертизу, потом объявим конкурс. Но, для начала я выделил 200 млн тенге, чтобы начать работу. На следующий год мы вплотную займёмся.

После глава региона посетил МТФ крестьяного хозяйства «Гердт В.В.». Молочный комплекс на 400 голов крупного рогатого скота открыли недавно. На эти цели потратили 1 млрд 200 млн тенге. Закупили необходимое оборудование, завезли 192 бурёнки из Австрии. В год здесь планируют производить 2 тысячи тонн молочной продукции.

ВЛАДИМИР ГЕРДТ, глава КХ «Гердт В.В.», Аккайынский район:

— При поддержке СПК, согласно пилотному проекту нашей области, теперь все берут пример с нашей области, мы решили построить ферму на 400 голов. Нам выделили 500 млн тенге на приобретение 192 голов симменталов, и мы закупили оборудование для МТФ. У нас и душевые, и туалет, всё как положено. Раздевалка, комната отдыха. В общем, всё подготовлено для нормальной работы на животноводческом комплексе.

На новой ферме трудятся 20 человек. Среди них — Светлана Тишковец. Женщина занимается выращиванием телят. Условия труда её устраивают. К примеру, средняя заработная плата на ферме составляет порядка 250 тысяч тенге.

СВЕТЛАНА ТИШКОВЕЦ, работница КХ «Гердт В.В.», Аккайынский район:

— Приехала из другой деревни, потому что у нас не было работы. Здесь открывается новая ферма. Мне сразу же предоставили работу телятницей. У меня неполный штат телят. У меня зарплата пока 150 тысяч тенге. Это очень хорошо, что открылась ферма. Предоставляются рабочие места.

Животноводство развивается в полной мере. Местные товарищества один за другим открывают молочные комплексы. Но, в районе должны разводить не только крупный рогатый скот, но уделять внимание овцеводству. К слову, в Астараханском скоро появится такая ферма на тысячу голов. Объемы необходимо увеличить, отмечает первый руководитель области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Овцеводство в нашей области развивается слабо. Там пару хозяйств можно на пальцах посчитать, кто занимается овцеводством. Сегодня спрос есть. Тоже сегодня государственная поддержка есть. На каждую голову племенной овцы мы платим по 30 тысяч субсидий. Поэтому в данной программе необходимо принять участие. Кроме этого, за строительство, технику, оборудование будем платить субсидии.

Население необходимо не только обеспечивать рабочими местами, но и предоставлять им качественные условия жизни, считает Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Во Власовке сегодня положительная миграция. Люди не уезжают, остаются и даже переезжают сюда. Школа работает. Все условия созданы, животноводство, пожалуйста, рабочие места. Дом культуры работает, дороги делаются, вода внутри дома.

После аким области посетил поля ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» в селе Шагалалы. Айдарбек Сапаров встретился с местными аграриями, где обсудили ход весенне-полевых работ.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вовремя начали. Смотрю, по области все массово приступили. В оптимальные сроки надо успеть нам посеять. Для этого все условия у нас созданы. С семенами проблем не было. Техника готова, удешевлённые ГСМ вы все получили. Тоже вопросов я здесь не вижу. Минеральные удобрения, гербициды тоже получаете. Действующие правила субсидий остались. Только работать и хорошую зарплату платить своим работникам.

Сейчас на полях опытной станции сеют лён «Кустанайский янтарь». При выходе на полную мощность планируют посееть 1200 гектаров. Работает здесь новая техника. Среди них — два комплекса «John Deere», на одном из которых Евгений Джу.

ЕВГЕНИЙ ДЖУ, механизатор ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция», Аккайынский район:

— Работаю механизатором более 5 лет. До этого работал на кировце, сейчас посадили на «John Deere». Работается хорошо. Заработная плата каждый месяц. Техника обновляется, запчасти вовремя.

В целом, аграрии к весенне-полевой кампании подготовились хорошо. Планы на этот сезон у них большие. Например, в ТОО «Санта-Мария» различными культурами планируют засеять 8 тысяч гектаров. Для этого закупили удобрения и гербициды, обновили автопарк.

ПАВЕЛ ЛЕОНОВ, руководитель ТОО Санта-Мария», Аккайынский район:

— 17 мая начнём, а 30 закончим. Внесли 68 тонн удобрений и ещё 2 вагона ждём. На днях получим. Государство оказывает большую поддержку и в полеводстве, и в животноводстве. Оно даёт хороший импульс для развития.

В завершение рабочей поездки первый руководитель области Айдарбек Сапаров ознакомился с благоустройством села, встретился с местными предпринимателями и посетил общежитие сельскохозяйственной опытной станции. Здесь проживают молодые специалисты, приехавшие к нам для прохождения практики и трудоустройства. СКО нужны специалисты в агросфере.

Объект рассчитан на 30 койко-мест. Для проживающих в общежитии создали все условия. Недавно здесь провели капитальный ремонт.

Алишер Ашимов