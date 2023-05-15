Международный День семьи отметили в средней школе №42 Петропавловска

Вот так дружно и громко кричат свои девизы команды-игроки. Они же — семьи из трёх школ Рабочего поселка — 42-й, 27-й и 31-й. Мамы, папы и детишки собрались на стадионе школы №42, чтобы всей семьей показать свою спортивную сноровку и сплоченность.

Бег с эстафетной палочкой три семьи-команды выполнили на ура. А вот следующий конкурс «Быстрее, сильнее!» оказался под силу не всем. Сначала выполнить 5 отжиманий, 5 приседаний и 5 упражнений на пресс предстояло папам. Здесь сразу видно, кто со спортом на «ты», а кто на «вы». Далее в дело подключаются мамы. 5 приседаний и 5 упражнений на пресс тоже у кого-то вызывали неопределенные эмоции, а кто-то быстро выполнил упражнения и передал эстафету своим чадам.

Спорт в жизни Алии Каримовой был всегда. В школьные годы занималась волейболом и легкой атлетикой, сейчас тоже старается поддерживать форму и приучать к здоровому образу жизни двух своих дочек. Команда от школы №42 получилась сильная.

АЛИЯ КАРИМОВА, участница конкурса:

— Хотим поддержать активность нашей школы. Дети у меня пока танцами одна занимается, другая творческая, но все равно стараемся поддерживать спорт. Я думаю, такие мероприятия очень важны. Закалять дух не только наш, но и детей. Мы сегодня очень сильно волнуемся, но мы верим в победу!

Подобные праздники, посвященные Международному Дню семьи, проходят на базе школы №42 уже более 5 лет.

БЕКАЙДАР ШАЛАХАЕВ, директор средней школы №42 г.Петропавловска:

— Наша цель — объединить родителей, школу и детей. Мы хотим развивать дальше эту систему » родитель, ученик, педагог». В год один раз ко Дню семьи от нашей школы мы проводим вот такие спортивные, музыкальные, различные мероприятия, олимпиады.

Команду-победителя определят по сумме набранных очков в эстафетах программы. По итогам конкурса самой спортивной семье достанется главный кубок. Все участники получат грамоты и подарки.

Анастасия Кузнецова