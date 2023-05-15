Международный День семьи отметили в департаменте полиции СКО

Международный День семьи отметили в областном департаменте полиции. Здесь провели праздничный концерт. На нем выступили все желающие сотрудники, в том числе участники конкурса художественной самодеятельности «Міндет, абырой, ерлік», где свои таланты демонстрировали сотрудники территориальных подразделений всей области. В их числе Венера Тайжанова, которая служит в органах 19 лет.



ВЕНЕРА ТАЙЖАНОВА, старший инспектор МПС ДП СКО:

— Отец, он — пенсионер милиции. Когда мне было 12 лет, мы с ним от имени РОВД Жамбылского района вместе с ним выезжала. Тогда мне понравилось. По стопам отца пошла. В полицию устроилась и прошла в конкурс патриотических песен и заняла 1 место.

Победители будут в июне защищать честь области на республиканском этапе конкурса. Также во время праздничного концерта наградили многодетные семьи сотрудников полиции. Одна из них — чета Исмагамбетовых. Талгат и Жанар в браке уже 18 лет, воспитывают 4 сыновей. Для них отец — пример доблести и справедливости. Мечтают быть похожими на него, а 2-летний Алихан уже заявляет, что хочет, как папа, быть полицейским.

ЖАНАР ИСМАГАМБЕТОВА:

— У него очень много игрушек, связанных с полицией. Всегда папу провожает, с радостью встречает. И кепки его носит. Когда видит машину патрульную, для него это счастье. Ждём папу всегда с работы с нетерпением. Работа нелёгкая, порой бывает очень сложная.

ТАЛГАТ ИСМАГАМБЕТОВ, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Работаю в батальоне патрульной полиции, в органах 18 лет. Работа у нас с гражданскими — с водителями. Дома меня встречает с работы самый младший.

Супруга и дети — его надёжный тыл и тихая гавань, говорит Талгат Исмагамбетов. Всего благодарственные письма получили три многодетные семьи сотрудников полиции СКО. Также начальник департамента отметил труд семей, в которых оба супруга служат в полиции. В СК 71 такая семья.

Айгерим Хамзина