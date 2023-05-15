Фестиваль ко Дню семьи прошёл в городском парке культуры и отдыха

Фестиваль «Семья — залог счастья» в выходные дни прошёл в городском парке культуры и отдыха. Посвятили его Международному Дню семьи. К полудню здесь собрались самые активные. Участие в нём принимают 15 семей.

Чета Тортибаевых активно участвуют во всех мероприятиях подобного рода. Пришли и на этот фестиваль. Их семье уже 13 лет.

НУРЛАН ТОРТИБАЕВ:

Поздравляем всех нас с Днём семьи. Желаю всем счастья, здоровья. Вот пришли семьей поучаствовать в данном мероприятии. Думаю, всё пройдет дружно и весело.

АЙЛИН ТОРТИБАЕВА:

— Поздравляю всех с Днём семьи. Пусть будет крепким Ваше здоровье, я сегодня пришла с мамой, папой и братом на этот праздник.

Семьи здесь собрались не только дружные, но и творческие. Песни, танцы, конкурсы, игры — программу для них организовали интересную и насыщенную. Семья Казесовых в подобном фестивале участвует впервые. Говорят, получили море эмоций и позитива.

АСАН КАЗЕСОВ:

— Очень хороший фестиваль. Всех объединяет. Погода прекрасная. Всем благополучия, семейного счастья, высоких успехов и достижений.

ИСЛАМ КАЗЕСОВ:

— Всех с праздником! В День семьи желаю счастья и здоровья.

Фестиваль проходит впервые. По словам организаторов, его цель — показать важность института семьи в современном обществе.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, заместитель председателя комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Северо-Казахстанской области:

— Мероприятие проходит при поддержке Национальной комиссии по делам женщин, семейно — демографической политике. Участие сегодня примут все желающие. У нас есть обязательные призы для каждой семьи. Они будут рисовать свой дом, будут отгадывать пословицы. Музыкальный конкурс будет. И также каждая мама будет угадывать закрытыми глазами своего ребенка. Таких прям критериев к победителям не будет. То есть все направлено на дружбу, на сплочение. Показать, что семьей можно не только смотреть фильмы, ходить в кинотеатры, но и участвовать в каких-то таких интересных мероприятиях.

По итогам фестиваля каждая семья получила в подарок сертификат на семейную фотосессию.

Камилла Карим

