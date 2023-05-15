4,5 тысяч га планируют засеять в СКО

Посевная кампания началась в СКО. Согласно данным профильного управления, в этом году посевная площадь составляет 4,5 млн га. На большей части посеют зерновые и зернобобовые культуры. Масличка займет 960 тысяч гектаров. Кормовые займут 353 тысячи га, остальное — картофель и овощи. Социально значимую гречиху посеят на 27 тысячах гектаров. По линии диверсификации увеличили посевные площади чечевицы и подсолчника. Кроме того, планируется внести порядка 200 тысяч тонн минеральных удобрений. На сегодня яровой сев составил 68,7 тысяч га.



Алишер Ашимов